Президент Болгарії висловив недовіру уряду

Президент Болгарії Румен Радев у вівторок висловив недовіру уряду країни на чолі з Бойком Борисовим.

Про це повідомляє BTA із посиланням на звернення до нації болгарського президента.

«На сьогодні я офіційно висловлюю недовіру уряду, який не діє в інтересах болгарських громадян та є відповідальним за гостру кризу в нашому суспільстві», - сказав Радев.

Радев заявив, що вже три роки закликає уряд відповідально та ефективно працювати в інтересах болгар не як політичний противник, а як глава держави, усвідомлюючи та піклуючись про майбутнє Болгарії. На жаль, констатував він, цього не сталося.

Закінчуючи своє звернення, президент Радев заявив, що «майбутнє Болгарії – бути вільною європейською державою, чиї громадяни не бояться репресій та довіряють закону».

Зі свого боку, болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов наголосив, що президент втручається у розподіл влади.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Народні збори (парламент) Болгарії проголосували проти висловлення вотуму недовіри уряду Бойко Борисова.

Постанова була внесена на розгляд парламенту з ініціативи 78 опозиційних депутатів від Партії соціалістів через невдалу політику у сфері захисту довкілля.

Це вже четверта внесена постанова про вотум недовіри від початку роботи уряду Борисова у 2017 році. Перші три документи стосувалися неспроможності уряду Болгарії боротися з корупцією та невдалої політики у сфері охорони здоров'я та безпеки.