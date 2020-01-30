Завершення конфліктів та загоєння ран є пріоритетом для ЄС – Боррель

Завершення всіх конфліктів в Європі та загоєння ран, які вони залишили, є пріоритетом Європейського Союзу.

Про це у четвер в ході візиту на Балкани під час пресконференції у Приштині з президентом Косово Хашимом Тачі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повний текст виступу якого оприлюднений на сайті Європейської Служби зовнішніх дій.

"Завершення всіх конфліктів та загоєння ран, від яких страждали ви та інші країни, є пріоритетом. Це вимога, з тим, щоб забезпечити стабільність та безпеку всієї Європи. Ми робимо це не тому, що ми просто любимо вас, — попри те, що ми вас любимо, — але тому, що це в наших інтересах. Стабільність у наших сусідів є стабільністю ЄС. Безпека, заможність та свобода будь-якої країни у Європі є цінністю для всіх нас", - зауважив Боррель.

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Говорячи про Балкани він підкреслив, що Європа більше не може дозволити собі розділ на Балканах, коли країни не є добрими сусідами одна до одної та зосереджені на сумних днях історії, коли вони були у війні та несли втрати.

"Я прибув сюди (в Косово, - ред.) щоб запропонувати співпрацю та полегшити діалог між вами та Сербією. Я прибув сюди, щоб просити вас про довіру та впевненість, які є необхідними для доброї співпраці", - додав Боррель.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ