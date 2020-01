Уряд Косова схвалив Акт Магнітського

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Бегджет Паколлі.

"Я пишаюся тим, що сьогодні уряд Косова схвалив косовський Акт Магнітського, що передбачає санкції проти іноземних урядовців, причетних до порушень прав людини у будь-якій точці світу в узгодженні з Держдепом США", - йдеться у дописі.

За словами міністра, таким чином Косово робить стратегічний крок в напрямку узгодження своєї зовнішньої політики з політикою США.

I’m proud that today the government of #Kosovo established the Kosovo #Magnitsky Act sanction foreign government officials implicated in human rights abuses anywhere in the world in line w/@StateDept practice. #Kosovo takes strategic step align its foreign policy w/United States.