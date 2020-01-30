Уряд Косова схвалив Акт Магнітського

Уряд Косова схвалив так званий Акт Магнітського, який запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Бегджет Паколлі.

"Я пишаюся тим, що сьогодні уряд Косова схвалив косовський Акт Магнітського, що передбачає санкції проти іноземних урядовців, причетних до порушень прав людини у будь-якій точці світу в узгодженні з Держдепом США", - йдеться у дописі.

За словами міністра, таким чином Косово робить стратегічний крок в напрямку узгодження своєї зовнішньої політики з політикою США.

I’m proud that today the government of #Kosovo established the Kosovo #Magnitsky Act sanction foreign government officials implicated in human rights abuses anywhere in the world in line w/@StateDept practice. #Kosovo takes strategic step align its foreign policy w/United States. — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) January 29, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Акт Магнітського, ухвалений США і підтриманий Канадою та деякими європейськими країнами, дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопосадовців, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини.

Згодом Акту Магнітського було надано статус глобального закону, тож передбачені ним санкції можуть застосовуватися до всіх країн, громадяни яких, на думку США, порушують права людини.

Адвокат Сергій Магнітський помер у СІЗО Москви після року тримання за ґратами в умовах, які правозахисники схарактеризували як "тортури". Як вважають колеги юриста у фонді Hermitage, кримінальну справу було заведено на нього як помсту за розкриття великої корупційної афери.

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