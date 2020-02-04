Лукашенко про зникнення директорів цукрових заводів: Це була моя жорстка команда

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше прокоментував затримання спецслужбами наприкінці січня директорів усіх чотирьох цукрових заводів країни.

За його словами, вони отримували відкати з поставок цукру в Росію за заниженими цінами, повідомляє БЕЛТА.

"Такого в Білорусі ще не було. Що зробили ці ділки - вони створили в Москві "прокладку"- торговий дім. Звичайна "прокладка". Поставили туди своїх. Із заводів за викидними цінами продавали торговому дому в Москві білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали на ринку. Різницю хабарями роздавали цим директорам заводів", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що в найближчі дні Комітет держбезпеки (КДБ) докладно розповість про цю справу.

"Давно на контролі це питання спецслужби вели. Мені доповіли, що задешево продавали торговому дому цей цукор, а частина з якоїсь там збільшеної ціни поверталася в Білорусь. Можливо, цукор навіть не вивозили в Москву і назад не завозили. А документи йшли туди, переоформляли і тут прямо з заводів на наш ринок постачали цей цукор з маржею. А потім цю маржу ділили на хабарі. Це що, нормально?" - сказав Лукашенко.

За його словами, "там попалися і з погонами люди". "Сказав: усіх під мітлу в камеру. Всіх. Навіть ось літак, не можна було раніше затримати одного з діячів. Повернути сказав літак із Західної Європи, посадити і забрати їх звідти. Повернули літак, забрали і відправили у слідчий ізолятор. Надзвичайно жорстке буде ставлення до цього", - розповів Лукашенко.

Він додав, що з цукровими заводами була ще одна афера. "Там щось із тарою пов'язано. Створили теж якесь своє підприємство і цю тару для цукру у цього підприємства закуповували. І там ціни теж завищували і ділили маржу. Така поведінка цих директорів", - додав він.

"Протягом доби замели всіх - це була моя жорстка команда. Всі дали свідчення. Ніхто їх не гнобив, не бив, пальці в двері не засовував - посадили і сказали: лише правду. Все написали, з ким були пов'язані, кому возили, кому давали. Провели обшуки - власності неміряно: там десятки найсучасніших автомобілів, квартири десятками, особняки і величезна кількість грошей", - розповів Лукашенко.

При цьому він розкритикував ЗМІ, які виступили на захист підозрюваних, а "не розібралися в цій справі".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня в Білорусі зникли директори всіх чотирьох цукрових заводів: Городейського комбінату, Слуцького цукрорафінадного комбінату, Скідельського цукрового комбінату і Жабінковського цукрового заводу. За даними білоруських ЗМІ, всіх їх затримав КДБ.

Повідомлялося також, що для затримання двох директорів у небі над Польщею розвернули літак. 24 січня борт авіакомпанії "Білавіа", що летів з Мінська в Мюнхен, розвернувся на підльоті до Вроцлава і сів у Гродно. В салон зайшли люди в формі і, за словами пасажирів, вивели від шести до восьми осіб. Решту попросили на певний час залишити салон з речами, а потім літак продовжив політ у Мюнхен. За даними ЗМІ, серед знятих з рейсу пасажирів були директор Городейського цукрового комбінату Михайло Криштапович і директор Слуцького цукрорафінадного комбінату Микола Прудник. Офіційно інцидент з літаком ні "Білавіа", ні силові відомства не коментували.

90% білоруського цукру продають у Росію. За даними Білстату, в січні-листопаді 2019 року Білорусь експортувала 252 тисячі тонн цукру на 102 млн дол., за аналогічний період попереднього року - 391 тисячу тонн цукру на 165 млн. Фінансових результатів білоруських цукрових заводів за 2019 рік поки що немає, але в 2018-му три з чотирьох підприємств зазнали збитків (виняток - Слуцький цукрорафінадний комбінат). Влада допомагала цукровим заводам: зокрема, для них були знижені закупівельні ціни на сировину і природний газ, а кредити видавалися під гарантії уряду.