Російські стратегічні бомбардувальники наближалися до Канади

Два російські надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці "ТУ-160" входили у канадську зону ідентифікації ППО.

Про це повідомило Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.

"У п’ятницю 31 січня 2020 року NORAD позитивно ідентифікувало два ТУ-160 Blackjack, які увійшли в канадську зону ідентифікації ППО. Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі й не увійшли до суверенного канадського чи американського повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

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За словами командувача NORAD генерала Теренса Ошогнессі, супротивники США й Канади все більш агресивно "грають м’язами". "Наші супротивники продовжують грати своєю зброєю великої дальності та поводитися все більш агресивно, у тому числі наближаючись до Канади й США. NORAD керується пріоритетом: захист США та Канади, нашої батьківщини, від нападу", - зазначив генерал.