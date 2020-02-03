Сенат США готується заслухати заключні аргументи щодо імпічменту Трампа

Верхня палата Конгресу США, яка проводить судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа, 3 лютого має намір заслухати заключні аргументи сторін обвинувачення й захисту.

Засідання відбудеться після остаточного блокування республіканцями минулого тижня можливості заслухати свідків щодо затримки оборонної допомоги для України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Засідання триватиме не більше чотирьох годин. Сторону обвинувачення представлять менеджери з імпічменту на чолі з головою Розвідувального комітету Палати представників конгресменом від демократів Адамом Шиффом. Сторону захисту очолять юридичний радник Білого дому Пет Циполлоне й особистий адвокат Трампа Джей Секулов.

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Наприкінці січня в Сенаті США відбулися ключові голосування, які визначили подальший судовий процес з імпічменту президента. Республіканська більшість заблокувала всі ініціативи демократів заслухати ключових свідків і викликати повісткою документи у справі імпічменту.

При цьому демократи додатково внесли чотири поправки, які стосувалися виклику в якості свідків на слуханнях в Сенаті в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені, колишнього радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, представника Бюджетно-фінансового управління Білого дому Майкла Даффі й представника Пентагону Роберта Блейра. Всі зазначені посадовці так чи інакше брали участь у виконанні розпоряджень президента Трампа щодо заморожування оборонної допомоги США для України.

Остаточне голосування повним складом Сенату США в питанні імпічменту президента Трампа заплановане на середу, 5 лютого. Для затвердження відставки глави Білого дому необхідна підтримки як мінімум 67 із 100 членів верхньої палати Конгресу США.

Фото: The White House