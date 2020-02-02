Сенат США вирішить долю імпічменту найближчої середи

Вирішальне голосування щодо імпічменту Сенат США проведе наступного дня після оголошення Трампом у Конгресі щорічної промови про стан держави.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту у Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудеться у середу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у понеділок сторони процесу оголосять свої завершальні аргументи, у вівторок сенатори робитимуть публічні заяви щодо процесу імпічменту, і нарешті у середу близько 16-ї години за місцевим часом (23.00 за Києвом) відбудеться завершальне голосування.

Таким чином, зауважує Голос Америки, голосування з приводу засудження чи виправдання Трампа відбудеться наступного дня після оголошення ним щорічної промови про стан держави перед обома палатами Конгресу США.

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Як повідомлялося, республіканська більшість у Сенаті США не підтримала жодної з чотирьох поправок, внесених демократами в п'ятницю, 31 січня, що було їхньою останньою спробою домогтися виклику додаткових свідків і документів в процесі імпічменту президента США.

Водночас Сенат більшістю голосів затвердив резолюцію республіканського лідера Мітча Макконнела щодо подальших кроків в процесі імпічменту.