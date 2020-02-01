Сенат США відхилив чотири поправки демократів щодо імпічменту

Республіканська більшість у Сенаті США не підтримала жодної окремої поправки, внесеної демократами в п'ятницю, що було їх останньою спробою добитися виклику додаткових свідків та документів в процесі імпічменту президента США.

Голосування відбулися після консультацій за участю представників звинувачення і захисту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Лідер демократичної меншості верхньої палати сенатор Чак Шумер ввечері п'ятниці вніс чотири окремих поправки до резолюції щодо проведення подальшого процесу з імпічменту президента Трампа. Вони стосувалися виклику в якості свідків на слуханнях в Сенаті в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені, колишнього радника з питань нацбезпеки Джона Болтона, представника Бюджетно-фінансового управління Білого дому Майкла Даффі й представника Пентагону Роберта Блейра. Всі зазначені посадовці так чи інакше брали участь у виконанні розпоряджень президента Трампа щодо заморожування оборонної допомоги США для України.

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Ще одна поправка мала на меті надати повноваження верховному судді Джону Робертсу, який очолює процес з імпічменту в Сенаті, самому викликати додаткових свідків для розгляду справи.

Всі поправки були відхилені республіканцями.

Водночас, Сенат більшістю голосів затвердив резолюцію республіканського лідера Мітча Макконнела щодо подальших кроків в процесі імпічменту. Вона передбачає, зокрема, заслуховування завершальних заяв сторін наступного понеділка, 3 лютого.

Остаточне голосування в Сенаті по справі імпічменту президента очікується в вівторок, 4 лютого, о 16-й годині за Вашингтоном.