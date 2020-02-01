Сенат США заблокував виклик нових свідків на слухання щодо імпічменту

Республіканці в Сенаті США скористалися своєю більшістю для того, аби заблокувати виклик додаткових свідків та документів, на яких наполягали демократи в процесі імпічменту президента Дональда Трампа.

Голосування відбулося в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За те, щоби долучити додаткових свідків та документи проголосували всього 49 зі 100 сенаторів, у тому числі двоє республіканців – Мітт Ромні та Сюзан Коллінз. Проти висловився 51 республіканець.

Керівник демократичної меншості Чак Шумер у цьому зв'язку назвав голосування "зрадою", що відбулася в Конгресі США.

"Не дозволити свідкам і документам бути представленими в процесі з імпічменту – це зрада, це грандіозна трагедія, одна з найгірших трагедій", - заявив головний демократ у Сенаті.

Тим часом, лідер республіканської більшості Мітч Макконнел оголосив про обговорення наступних дій у процесі імпічменту.

"Зараз сенатори проводитимуть консультації між собою, з менеджерами з імпічменту з Палати представників, а також юридичними радниками президента, щоби визначити наступні кроки, як ми готуватимемося до завершення судового розгляду впродовж найближчих днів", - зауважив Макконнелл.

Нагадаємо: восени минулого року Палата представників американського Конгресу ініціювала розслідування щодо імпічменту президента Трампа. Це сталося після того, як стало відомо про спроби глави Білого дому тиснути на Україну з метою проведення розслідування проти родини Джо Байдена, політичного опонента Трампа на нинішніх виборах президента США.