Імпічмент Трампа. Наближення до кульмінації

Перемога в боротьбі за слухання нових свідків у Сенаті вирішить результат усієї битви за імпічмент президента США

Судовий процес з імпічменту Дональда Трампа в Сенаті США триває вже понад тиждень, і, як очікується, в п'ятницю дійде до можливої кульмінації. Сенатори мають проголосувати – чи будуть заслухані додаткові свідки, у тому числі, ексрадник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон і в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені.

Якщо ні, то республіканці зроблять усе, щоби припинити процес у Сенаті до 4 лютого, коли президент Трамп має виступити – як переможець – перед Конгресом зі зверненням про стан справ у країні. Якщо новим свідкам усе ж буде дозволено виступати, демократи отримають невеликий шанс на перемогу.

УДАР ПО ЄДНОСТІ РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Республіканці заявляють, що розслідування з імпічменту в Палаті представників не встановило доказів щодо злочинів чи правопорушень із боку президента, за які його потрібно відправити у відставку. У цьому зв'язку захисники Трампа стоять на тому, що немає потреби викликати нових свідків, оскільки, мовляв, попередні кілька місяців розслідування були витрачені марно.

Демократи ж підкреслюють, що розслідування з імпічменту так і не змогло заслухати чотирьох ключових свідків, оскільки Білий дім Трампа не співпрацював із Палатою представників і заборонив представникам адміністрації виступати на слуханнях. Це, власне, було частиною офіційних звинувачень проти Трампа щодо перешкоджання роботі Конгресу. При цьому, ключовими свідками в судовому процесі у Сенаті називаються, зокрема, ексрадник президента США Джон Болтон і в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвені.

Джон Болтон

В останні дні саме Болтон підвищив градус суперечок серед республіканців та змусив кількох сенаторів цієї партії змінити думку й примкнути до демократів, підтримавши слухання нових свідків. Рукопис майбутньої книги Болтона, який частково просочився у ЗМІ, вже завдав відчутного удару по єдності однопартійців Трампа.

Нагадаємо, у своїх рукописах Болтон стверджував, що Трамп у серпні говорив йому особисто про наміри затримати $391 млн оборонної допомоги для України, допоки в Києві не відкриють розслідування проти демократів та родини Джо Байдена. Сам Трамп поспішив заперечити все у Твіттері та звинуватити свого колишнього радника в некомпетентності, хоча донедавна не припиняв нахвалювати Болтона. А Білий дім, за останніми повідомленнями, заборонив ексраднику Трампа публікувати книгу за цими рукописами, пославшись на те, що там наведена цілком таємна інформація. Натомість, адвокат Болтона заявив у цьому зв'язку, що тексти не можуть бути засекреченими, оскільки не містять даних, що становлять таємницю або загрозу національній безпеці.

СТАВКИ В БОРОТЬБІ ЗА СВІДКІВ

Так чи інакше, битва демократів і республіканців щодо того, чи залучатимуться додаткові свідки на судових слуханнях у Сенаті, стане вирішальною в процесі імпічменту. Причому, боротьба точиться буквально за один-два голоси.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл навіть скликав у вівторок партійний кокус через явну стурбованість, що республіканці не зможуть запобігти додатковим слуханням.

Мітт Ромні

Демократам для перемоги потрібно всього чотири голоси республіканських сенаторів. І щонайменше, двоє з них, Мітт Ромні та Сьюзан Коллінз, дали зрозуміти, що швидше за все підтримають слухання з додатковими свідками. Ще один сенатор від Республіканської партії, Пет Тумі, висловив можливість проголосувати за свідчення Болтона в обмін на те, щоби Сенат також заслухав Джо Байдена або його сина. Втім, демократи категорично не сприймають ідеї "обміну свідками" й наголошують, що це процес з імпічменту Дональда Трампа, який зловживав владою, і Байдени тут взагалі ні до чого.

Серед республіканців називалися прізвища принаймні ще чотирьох сенаторів, які так чи інакше розглядали можливі варіанти проведення додаткових слухань.

Ставки в боротьбі за свідків у Сенаті є настільки високими, що демократи навіть хочуть залучити до цього верховного суддю Джона Робертса, який головує в процесі з імпічменту. Сенатор-демократ Кріс Ван Холлен для цього підготував подання, яке пропонує судді своїм рішенням викликати свідків.

"Справедливий суд включає ознайомлення з відповідними документами та свідками. І в справедливому суді саме суддя визначає, які докази приймаються", – заявив законодавець. Він підкреслив, що Робертс у Сенаті виконує ту саму роль, що й суддя під час будь-якого іншого судового процесу в країні щодо забезпечення доступу до правдивих фактів.

Якщо демократи зможуть перетягнути на свій бік щонайменше чотирьох республіканців та виграти боротьбу за свідків, це дасть їм шанс поглибити розкол у таборі опонентів до моменту остаточного голосування по імпічменту. Для оголошення відставки президенту потрібно 67 голосів сенаторів. Демократам наразі не вистачає двадцяти.

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ

Судовий процес з імпічменту президента США, в якому його політика щодо України залишається головною лінією, супроводжується паралельними подіями та скандалами, пов'язаними з українським питанням. Так, на тлі запевнень адміністрації Трампа щодо підтримки України та навіть збільшення на $50 млн оборонної допомоги Києву, державний секретар США Майкл Помпео потрапив у неочікуваний скандал. Минулого тижня в інтерв'ю радіо NPR, яке фінансується, до слова, за державний кошт, держсекретаря раптом розлютили запитання ведучої про Україну й про експосла США в Києві Марі Йованович. У розмові тет-а-тет після інтерв'ю з журналісткою він, за її словами, накричав на неї та висловився нецензурно, мовляв, американців не хвилює Україна.

Щоправда, скандал швидко згорнули, а Помпео у середу офіційно заявив журналістам у літаку під час перельоту до Європи, що американський народ все ж переймається українським питанням.

Майк Помпео / Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain

У четвер держсекретар Помпео розпочне візит до Києва, який відбудеться на тлі гарячої фази судових слухань з імпічменту глави Білого дому. Очевидно, ця тема не буде предметом окремих перемовин. Однак для Помпео в нинішніх обставинах потрібно показати, передусім демократам, що адміністрація Трампа не тільки зберігає, а й зміцнює підтримку України.

Сам глава Держдепу зазначив у літаку до Європи, що планує зустрітися з командою президента Зеленського для обговорення "цілої низки важливих питань щодо європейської безпеки". Втім, головною темою на порядку денному переговорів у Києві залишиться викорінення корупції в Україні.

І тут, на відміну від подій минулого року, уже йдеться не лише про "Бурісму", а й про корупцію в Україні в широкому сенсі. Саме на цьому будується зараз позиція захисту Дональда Трампа в процесі імпічменту. І саме за такі гасла віддали свої голоси більшість українців на виборах минулого року. І в цьому позиції США й України наразі збігаються.

Ярослав Довгопол, Вашингтон