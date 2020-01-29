Помпео запевняє, що американців хвилює питання України

Помпео запевняє, що американців хвилює питання України

Укрінформ
Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що американці, звісно ж, переймаються питанням України.

Про це глава американської дипломатії сказав у розмові з журналістами, які вирушили з ним у міжнародне турне, зокрема й до України, повідомляє Держдепартамент США.

"Звісно, американський народ хвилює питання щодо народу України", - зауважив Помпео, коли його попросили прокоментувати скандал навколо інтерв'ю радіо NPR, журналістка якого заявила, що під час розмові з нею глава Держдепу розлютився через запитання про Україну й посла Марі Йованович.

Він також зазначив, що очікує під час візиту до Києва зустрічей з командою Президента Зеленського та обговорення "цілої низки важливих питань щодо європейської безпеки".

Крім того, за словами держсекретаря, йтиметься про "важливі зусилля, яких Сполучені Штати й Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні".

Помпео також наголосив, що обговорить американську підтримку, "необхідну українському народу для того, щоб він мав вільну й незалежну націю".

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Майкл Помпео планує прибути до Києва у четвер, 30 січня, де заплановані його зустрічі з державним керівництвом України, лідерами громадських організацій, духовенства й бізнесу.

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Минулого тижня в США виник скандал після інтерв'ю держсекретаря США Майкла Помпео радіо NPR. За словами журналістки, яка спілкувалася з главою Держдепу, він розлютився через запитання про Україну й посла Марі Йованович, перервав інтерв'ю, а потім в іншому приміщенні перейшов на підвищений тон. За словами ведучої, Помпео її тоді запитав: "Ви думаєте, що американців хвилює Україна?"

Згодом Помпео виступив із заявою, у якій розкритикував американську журналістку.

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