Помпео запевняє, що американців хвилює питання України

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що американці, звісно ж, переймаються питанням України.

Про це глава американської дипломатії сказав у розмові з журналістами, які вирушили з ним у міжнародне турне, зокрема й до України, повідомляє Держдепартамент США.

"Звісно, американський народ хвилює питання щодо народу України", - зауважив Помпео, коли його попросили прокоментувати скандал навколо інтерв'ю радіо NPR, журналістка якого заявила, що під час розмові з нею глава Держдепу розлютився через запитання про Україну й посла Марі Йованович.

Він також зазначив, що очікує під час візиту до Києва зустрічей з командою Президента Зеленського та обговорення "цілої низки важливих питань щодо європейської безпеки".

Крім того, за словами держсекретаря, йтиметься про "важливі зусилля, яких Сполучені Штати й Україна продовжуватимуть докладати разом у боротьбі з корупцією в цій країні".

Помпео також наголосив, що обговорить американську підтримку, "необхідну українському народу для того, щоб він мав вільну й незалежну націю".

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Майкл Помпео планує прибути до Києва у четвер, 30 січня, де заплановані його зустрічі з державним керівництвом України, лідерами громадських організацій, духовенства й бізнесу.

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Минулого тижня в США виник скандал після інтерв'ю держсекретаря США Майкла Помпео радіо NPR. За словами журналістки, яка спілкувалася з главою Держдепу, він розлютився через запитання про Україну й посла Марі Йованович, перервав інтерв'ю, а потім в іншому приміщенні перейшов на підвищений тон. За словами ведучої, Помпео її тоді запитав: "Ви думаєте, що американців хвилює Україна?"

Згодом Помпео виступив із заявою, у якій розкритикував американську журналістку.