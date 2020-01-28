Трамп похвалив Помпео за суперечку із журналісткою NPR

Дональд Трамп схвально висловився на адресу Майкла Помпео у зв'язку з його суперечкою із журналісткою, яка розпитувала держсекретаря про Україну.

Про це президент США сказав на спільній прес-конференції зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу, повідомляє The Hill.

"Це вражаюче. Це було дуже вражаюче", - заявив Трамп, звертаючись до Помпео.

При цьому він підкреслив, що журналістці не вдалося домогтися свого у суперечці з держсекретарем. А сам Помпео, за словами Трампа, "успішно владнав з нею".

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Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США потрапив у скандал, коли обірвав інтерв'ю з журналісткою радіо NPR Мері Луїз Келлі, після чого, за словами репортерки, накричав на неї. Помпео наголошував, що попередньо погодився на інтерв'ю для NPR лише на тему Ірану, а журналістка наполегливо розпитувала його про Україну та експосла Марі Йованович.

Згодом Помпео звинуватив журналістку в брехні, заявивши, що таким чином ЗМІ прагнуть нашкодити чинній адміністрації США.