Помпео офіційно звинуватив журналістку NPR у брехні

Після скандалу, що виник на тлі інтерв'ю держсекретаря США американському радіо NPR, Майкл Помпео офіційно звинуватив журналістку в брехні, вказавши, що таким чином ЗМІ прагнуть нашкодити нинішній адміністрації.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Державного департаменту США, оприлюдненій у суботу.

"Репортер NPR Мері Луїз Келлі двічі збрехала мені. Вперше минулого місяця, коли ми домовлялися про наше інтерв'ю, а потім ще вчора, погодившись, що наша розмова після інтерв'ю не оприлюднюватиметься", - написав глава Держдепу.

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Він зазначив, що журналістці має бути соромно порушувати базові правила журналістики й порядності.

"Це ще один приклад того, якими несамовитими можуть ставати медіа в намаганнях зашкодити президенту Трампу й нинішній адміністрації. Не дивно, що американський народ не довіряє багатьом ЗМІ, коли вони послідовно демонструють свій задум й відсутність доброчесності", - заявив держсекретар США.

Він також написав, що "Бангладеш – не Україна", очевидно апелюючи до того, що журналістка могла не знайти України на карті без позначення назв країн.

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Як повідомляв Укрінформ, Державний секретар США Майкл Помпео потрапив у скандал після того, як обірвав інтерв'ю з журналісткою радіо NPR Мері Луїз Келлі, після чого, за словами репортерки, накричав на неї. Помпео наголошував, що попередньо погодився на інтерв'ю для NPR лише з питань Ірану, втім журналістка наполегливо розпитувала його про Україну та експосла США в Києві Марі Йованович.