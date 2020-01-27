Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні через справу Байдена – NYT

Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні через справу Байдена – NYT

Укрінформ
Експомічник Трампа з питань національної безпеки Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена.

Про це повідомляє The New York Times на підставі рукопису ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона.

"Президент Трамп у серпні сказав своєму (на той час – ред.) раднику з питань національної безпеки, що він має намір надалі заморожувати $391 млн оборонної допомоги Україні, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, включно з Байденом", - зазначає видання із посиланням на джерела, які розкрили зміст майбутньої книжки ексрадника Трампа.

Як зазначається, Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з чинною процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

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"На десятках сторінках Болтон розповів про те, як пов'язана з Україною справа розвивалася протягом кількох місяців, поки він не пішов з Білого дому у вересні. Він описав не лише особисту зневагу президента (Трампа - ред.) до України, а й нові подробиці про те, як високопосадовці кабінету Трампа публічно намагалися ухилитися від участі в цьому", - зазначається в матеріалі.

Власне, зауважує NYT, чорновий варіант книжки являє собою те, що Болтон міг би сказати на слуханнях у судовому процесі з імпічменту Трампа в Сенаті США. І це явно підірве ключові позиції захисту американського лідера.

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З огляду на це, зазначається в статті, Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису перед публікацією, або виключити найнезручніші для президента уривки.

Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон та міністр оборони Марк Еспер безуспішно переконували президента Трампа не затримувати надання військової допомоги Україні. На їхню думку, це суперечило американським інтересам.

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