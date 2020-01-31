Імпічмент для Трампа: Сенат може перенести голосування на наступний тиждень

Сенат Конгресу США може перенести голосування за статтями імпічменту президента Дональда Трампа на наступний тиждень.

Про це заявив сенатор-республіканець Джон Корнін, повідомляє CNN.

"Сенатор Джон Корнін попередив, що якщо демократи не домовляться про голосування за статтями сьогодні, то процес може потенційно затягнутися до наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

За словами сенатора, перенесення голосування щодо імпічменту ймовірне, бо на даний момент немає рішення щодо дозволу давати свідчення деяким свідкам у справі.

"Я припускаю, що засідання буде перенесено на першу частину наступного тижня", - заявив він.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.

Фото: The White House