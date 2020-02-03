Макрон заперечує, що Франція стала проросійською

Франція не є ні проросійською, ні антиросійською. Париж не є наївним у питаннях Росії, але переконаний, що для безпеки Європи необхідним є встановлення "вимогливого політичного діалогу з Росією".

Про це на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках дводенного офіційного візиту до РП заявив у понеділок у Варшаві президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Усупереч тому, що говорять, Франція не стала проросійською. Вона не проросійська чи антиросійська, а проєвропейська. Думаю, що дивлячись на карту, ми маємо такі ж відчуття: Росія - у Європі, навіть якщо вона не член ЄС, то залишається нашим сусідом, і ми не можемо дозволити собі ситуацію, за якої не зможемо будувати свої відносини з Росією", - наголосив Макрон, додаючи, що для нього безпека і стабільність в Європі є пріоритетним питанням.

Запевняючи, що не є "наївним" у російських питаннях, президент Франції підкреслив, що в інтересах безпеки Європи, Франції і Польщі є "встановлення вимогливого політичного діалогу з Росією".

"Цей діалог, навіть і складний, є необхідною умовою для здійснення поступу в Україні", - підкреслив Макрон.

Він зауважив, що під час грудневого саміту в нормандському форматі у Парижі "вперше за п’ять років вдалося досягнути якогось поступу".

За його словами, діалог з Росією має вестися з "усвідомленням усіх умов".

Торкаючись інших питань, Макрон зазначив, що зараз розпочалася нова епоха - "пост-Brexit", відтак Франція і Польща повинні поглибити партнерство, аби можна було "нормально функціонувати в нестабільному світі і відповідати на європейські виклики".

Макрон також зауважив, що не виступає проти НАТО, але ця організація потребує переосмислення, зокрема у визначенні своїх стратегічних пріоритетів. Крім того, має зрости участь європейців в обороноздатності континенту.

"Європейська обороноздатність – це не альтернатива НАТО, а необхідне доповнення і підтримка. Європейські оборонні можливості і НАТО становлять два стовпи однієї конструкції - спільної безпеки Європи",- наголосив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що у питаннях складної історії він підтримує Польщу і виступає проти неприпустимих атак на історичну пам’ять і переписування історії під політичні інтереси країн.

Французький лідер також зазначив, що у розмові з Дудою він висловив занепокоєння з приводу запровадження Польщею змін у судовій системі.

"Я хотів би, щоб посилився діалог Польщі з Єврокомісією з цього приводу",- зазначив Макрон.

Для посилення співпраці з Варшавою Макрон запропонував провести у найближчі місяці зустріч на найвищому рівні лідерів Веймарського трикутника (Франція, Польща, Німеччина) за участю німецького канцлера Ангели Меркель.

За присутності Дуди і Макрона у Варшаві підписано два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.