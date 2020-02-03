Польща не збирається до Нормандської групи — Чапутович

Польща не є прихильницею політики покращення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю РАР, відповідаючи на запитання про різницю у поглядах між Польщею та Францією на майбутнє відносин з РФ, інформує Wnp.pl.

"Ми (Польща – ред.) вважаємо, що Росія має повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання нею цієї умови", - наголосив глава польської дипломатії.

Польський міністр також зазначив, що Варшава не має планів увійти до Нормандського формату переговорів, за який несуть відповідальність Франція, Німеччина, Росія та Україна.

"Доки Президент України говорить, що у цій формулі можна щось отримати, доти він матиме нашу підтримку. Ми хотіли б, аби Україна досягнула свої цілі: мир, суверенітет, територіальна цілісність, і ми її й надалі підтримуватимемо", - наголосив Чапутович.

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Як повідомлялося, 3-4 лютого у Польщі з офіційним візитом перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон. За словами радника французького лідера Еммануеля Бонна, головною метою візиту Макрона до Польщі буде пояснити позицію Франції у ключових для Європи справах, таких як розширення ЄС, відносин з Росією та НАТО. За його словами, Париж має намір консультуватися з Варшавою щодо ситуації на сході України перед і після зустрічей у Нормандському форматі. Він уточнив, що не йдеться про включення Польщі до цього формату. Бонн додав, що "необхідним є діалог з Росією на раціональному ґрунті у питаннях, зокрема, сходу України".