Французький літак евакуював майже 300 осіб з Уханя

Літак з 289 громадянами різних держав, евакуйованими з китайського міста Ухань, приземлився у неділю на авіабазі Істр-ле-Тюбе, що на півдні Франції.

Про це повідомляє австрійське інформагентство АРА.

"Літак з охопленого епідемією коронавірусу китайського міста Уханя, на якому, зокрема, перебувало 7 австрійців, приземлився близько 15.00 на французькій авіабазі Істр-ле-Тюбе. Загалом в літаку перебувало 289 громадян з багатьох країн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуйованих австрійців відразу доправлять військово-транспортним літаком Hercules C-130 до Відня, де вони пройдуть медичне обстеження.

За інформацією DW, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що французький літак евакуював громадян 30 країн, зокрема Чехії, Великої Британії, Швеції, Бельгії, Фінляндії та інших.

Серед евакуйованих близько 65 французів. Усі вони перебуватимуть на карантині в курортному містечку Каррі-ле-Руе або ж у навчальному центрі для пожежників поблизу Екс-ан-Прованса.

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Зазначається, що ні у кого з пасажирів не було симптомів коронавірусу.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 2 лютого в світі вже 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли. В Україні підтверджених випадків захворювання немає.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

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