У римській лікарні вдалося ізолювати коронавірус

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що у римькій лікарні Спалланзані вдалося ізолювати коронавірус.

Про це він сказав на пресконференції у медзакладі, повідомляє агенція ANSA.

"Ми ізолювали вірус", - заявив міністр.

У свою чергу науковий керівник Інституту Спалланзані Джузеппе Іпполіто наголосив, що ізоляція вірусу надає багато можливостей для того, щоб вивчити його і зрозуміти, що можна зробити, аби зупинити поширення інфекції. "Ця інформація стане доступною для всієї міжнародної спільноти. Тепер його буде легше лікувати. Відкриваються можливості для проведення нових діагностичних тестів та винайдення вакцин. Італія стає опорним пунктом для цих досліджень", - сказав науковець.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте також прокоментував подію. "Дуже важлива новина для розробки методів лікування. Оплески дослідникам та медичним працівникам Спалланзані. Вони - гордість нашої Національної служби охорони здоров'я та одні з найкращих у світі", - наголосив прем’єр.

Раніше, 31 січня, Національний інститут інфекційних захворювань у Японії заявив, що йому вдалося культивувати і ізолювати смертоносний коронавірус з Китаю.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 2 лютого в світі вже 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли. В Україні підтверджених випадків захворювання немає.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

Фото: ANSA/EPA