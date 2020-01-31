ЮНІСЕФ відправив шість тонн захисних масок та костюмів до Китаю

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 30 січня надіслав до Шанхаю, Китай, вантаж із респіраторними масками та захисними костюмами для медпрацівників, з метою підтримки заходів Китаю у відповідь на спалах коронавірусу (2019 nCoV).

Про це йдеться в пресрелізі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який є в розпорядженні Укрінформу.

«Цей коронавірус поширюється із запаморочливою швидкістю, і важливо використовувати всі необхідні ресурси для того, щоб зупинити його. Можливо, ми недостатньо знаємо про вплив вірусу на дітей або про те, скільки дітей може постраждати, але ми знаємо, що ключовим завданням є ретельний моніторинг і профілактика», - заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Зазначається, що партія вантажу вагою 6 тон була відправлена з глобального центру постачання ЮНІСЕФ в Копенгагені. У найближчі дні та тижні ЮНІСЕФ здійснюватиме додаткові поставки.

В ЮНІСЕФ наголосили, що зафіксовані випадки інфікування і серед дітей.

ЮНІСЕФ відправив захисні маски та костюми до Китаю / Фото: UNICEF/Hildelbrandt

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 р. реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

Кількість хворих на коронавірус у всьому світі сягнула 9820 осіб, померло 213 осіб. Захворювання поширилося на 22 країни світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердились.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.