Британія евакуювала 110 осіб з китайського Уханя
Про це повідомляє Financial Times.
«Уряд Великої Британії евакуював 83 британських громадянина і 27 громадян інших країн, заблокованих у китайському місті Ухань - епіцентрі смертельного спалаху коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що літак вилетів о 9:45 за місцевим часом, і має прибути на базу Royal Airforce Brize Norton в Оксфордширі о 13:00 за британським часом. Після прибуття британські пасажири будуть поміщені в карантин на два тижні, оскільки, за даними ВООЗ, інкубаційний період вірусу варіюється від двох до десяти днів.
Після зупинки у Великій Британії літак полетить в Іспанію, і країни ЄС візьмуть на себе відповідальність за інших 27 евакуйованих.
Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом коронавірусу, яким заразилися майже 9,7 тисячі осіб, а 213 осіб померли.
У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019 nCoV).
Раніше повідомлялося про 4 підозри зараження коронавірусом 2019 nCoV в Україні, проте вони не підтвердилися.
Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і важке дихання.