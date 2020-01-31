Британія евакуювала 110 осіб з китайського Уханя

Уряд Великої Британії евакуював 110 осіб з китайського Уханя, де стався спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Financial Times.

«Уряд Великої Британії евакуював 83 британських громадянина і 27 громадян інших країн, заблокованих у китайському місті Ухань - епіцентрі смертельного спалаху коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак вилетів о 9:45 за місцевим часом, і має прибути на базу Royal Airforce Brize Norton в Оксфордширі о 13:00 за британським часом. Після прибуття британські пасажири будуть поміщені в карантин на два тижні, оскільки, за даними ВООЗ, інкубаційний період вірусу варіюється від двох до десяти днів.

Після зупинки у Великій Британії літак полетить в Іспанію, і країни ЄС візьмуть на себе відповідальність за інших 27 евакуйованих.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я в четвер оголосила про надзвичайну ситуацію у зв'язку зі спалахом коронавірусу, яким заразилися майже 9,7 тисячі осіб, а 213 осіб померли.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019 nCoV).

Раніше повідомлялося про 4 підозри зараження коронавірусом 2019 nCoV в Україні, проте вони не підтвердилися.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка і важке дихання.