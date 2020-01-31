У Польщі понад 100 осіб перебувають під наглядом у зв’язку з коронавірусом

Понад 100 осіб перебувають у Польщі під спеціальним наглядом у зв’язку з підозрою на коронавірус.

Про це під час пресконференції в четвер у Варшаві сказав міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“На даний момент понад 100 осіб у Польщі перебувають під активним наглядом у зв’язку з коронавірусом з Китаю”, - зазначив Шумовський.

За його словами, у 17-ти осіб була підозра у наявності цього вірусу. Але після перевірки це не підтвердилося.

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Шумовський зазначив, що у Польщі вже є тести для виявлення коронавірусу.

Міністр також поінформував, що станом на сьогодні 30 громадян Польщі хочуть повернутися з Китаю до Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС Польщі звернулося до Єврокомісії про допомогу в евакуації громадян країни з міста Ухань, який є епіцентром у Китаї спалаху нового коронавірусу (2019-nCoV).

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З високою долею ймовірності евакуація з Уханя поляків, поряд з громадянами інших 16-ти країн ЄС, відбудеться в п’ятницю, 31 січня. Після перевезення до ЄС ці люди перебуватимуть під спеціальним наглядом упродовж двох тижнів.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом можуть бути тварини.

Фото: АА