Велика Британія офіційно вийшла з Євросоюзу

Опівночі за центральноєвропейським часом (о 01 годині за київським часом) 31 січня набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Про це повідомляє Укрінформ.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року. Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.