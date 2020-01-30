У Малайзії арештували чотирьох людей за поширення фейків про коронавірус

У Малайзії, де зафіксовано вже сім випадків зараження коронавірусом, заарештували чотирьох осіб за підозрою у поширенні фейкової інформації у соцмережах про захворювання.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Малайзійську комісію з комунікацій та мультимедіа.

“Малайзія заарештувала чотирьох людей у середу за підозрою у поширенні фейкових новин про спалах коронавірусу з Уханя в соціальних мережах”, - йдеться у публікації.

Серед заарештованих - 49-річний позаштатний вихователь, 25- та 30-річні співробітники аптеки та 24-річний студент.

Вони звинувачуються в тому, що розповсюджували неправдиву інформацію про новий коронавірус у Facebook та Twitter з 25 по 27 січня.

Якщо суд вирішить притягнути їх до кримінальної відповідальності, четверо чоловіків повинні сплатити максимальний штраф у розмірі $12,2 тис. та будуть позбавлені волі строком до року.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.