В Індії зафіксували перший випадок коронавірусу

Уряд Індії заявив про перший зафіксований у країні випадок захворювання на новий вид смертельної пневмонії (коронавірус), яка поширюється з Китаю.

Про це повідомляє India Today.

"У пацієнта був позитивний результат тесту на коронавірус, він знаходиться в ізоляції на стаціонарі. У пацієнта стабільний стан", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хворого виявили в індійському місті Керала, він є студентом університету в Ухані, звідки поширився коронавірус.

Тим часом міністр охорони здоров’я Керали К.К.Шайладжа скликає зустріч з урядовцями у сфері охорони здоров’я, щоб проаналізувати ситуацію.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7 783 випадки зараження.

Захворювання зафіксовано у 17 країнах.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.