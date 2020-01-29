У Китаї за 48 годин облаштували лікарню для хворих на коронавірус

У Китаї поблизу Уханя відкрили лікарню для хворих на коронавірус на 1000 ліжок, яку облаштували за 48 годин.

Про це повідомляє Metro.

«Нова лікарня для пацієнтів з коронавірусом на 1000 ліжок відкрилася в місті неподалік від Уханя, де виникнув спалах захворювання. Регіональний медичний центр Dabie Mountain почав приймати пацієнтів вчора ввечері, о 22:30, після того як робітники витратили всього 48 годин на облаштування порожньої будівлі», - йдеться у публікації.

Як зазначається, більше 500 будівельників, електриків і поліцейських цілодобово працювали над відкриттям лікарні в районі Хуанчжоу.

Спочатку передбачалося, що лікарня відкриється в травні, але з огляду на загрозу поширення коронавірусу завдання вдалося виконати набагато раніше.

Минулої п’ятниці місцева влада оголосила, що будівлю переобладнають, а в суботу вже розпочалися роботи.

У вівторок у будівлі вже налагоджене водо- та електропостачання, проведено інтернет.

Крім цього, ще одну лікарню споруджують у самому Ухані, влада встановила крайній термін здачі будівлі 3 лютого.

Загалом, китайський уряд панує побудувати чотири лікарні. Всі вони споруджуються в дуже швидкі терміни з використанням швидкомонтованих будівель - за зразком медичного центру, побудованого в Пекіні в 2003 році за сім днів для боротьби з SARS.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі та ОАЕ.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.