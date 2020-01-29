За перевезення мігрантів двох росіян у Греції посадили майже на 400 років

Суд грецького міста Каламата засудив двох росіян до 395 років ув'язнення, а також штрафу в 6 млн євро за перевезення нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на посольство РФ в Афінах.

«Апеляційний суд грецького міста Каламата виніс обвинувальні вироки двом російським громадянам - Платону Давидову й Антону Каррамову. Вони були затримані тут у червні минулого року за підозрою в незаконному перевезенні мігрантів до Греції. Обох засуджено до тривалих термінів ув'язнення - 395 років і штрафу в розмірі понад 6 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Греції закон дуже суворий тих, хто перевозить нелегалів. За першого мігранта їх засуджують на 15 років позбавлення волі, а за кожного наступного - на 7,5 року. Таким чином термін ув'язнення може сягати сотень років.

Як повідомлялося, протягом минулих вихідних два рятувальні судна в Середземному морі взяли на борт понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн.

За 2019 рік трохи менше 111 тисяч мігрантів перетнули Середземне море, прямуючи до Європи, майже 1300 загинули в дорозі.