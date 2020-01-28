У Тайвані підтвердили сім випадків зараження коронавірусом
Про це повідомляє CNN.
«Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Тайвані становить сім», - йдеться у публікації.
Серед нових пацієнтів опинилися 70-річні жінки, які проживають в Ухані та які відвідували Тайвань з туристичною метою. Обидві в даний час перебувають у стабільному стані.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Німеччині, Австралії, Камбоджі.
За даними посольства України в КНР, серед усіх, хто захворів у китайському місті Ухань на новий коронавірус, українців немає.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.
Фото: Xinhua