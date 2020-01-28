Російський кандидат провалився у першому турі виборів віцепрезидента ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи в першому турі не підтримали кандидатуру депутата Держдуми РФ Петра Толстого на пост віцепрезидента за російською квотою.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

За результатами таємного голосування російський делегат отримав 101 голос "за" при 71 "проти". Для обрання у першому турі необхідно отримати дві третини голосів.

Нині у ПАРЄ оголошено другий тур, де необхідно отримати лише підтримку простої більшості.

Згідно з процедурою, обрання 20 віцепрезидентів Асамблеї за національними квотами проходить автоматично. Водночас напередодні із запереченням кандидатури Толстого виступила представниця української делегації, народний депутат Марія Мезенцева. Вона виявила у політичній та публічній діяльності російського депутата прояви антисемітизму та національної ненависті, що є несумісним із діяльністю на посту віцепрезидента ПАРЄ.

Результати таємного голосування за кандидатуру Толстого будуть оголошені у другій половині дня вівторка.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи повернула російській делегації право голосу в Асамблеї, якого вона була позбавлена через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі.