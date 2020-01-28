Порошенко - у Брюсселі: Не можна допустити "детоксикацію" Путіна

П'ятий Президент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає Європу не допустити "детоксикацію" Росії і її президента Володимир Путіна, поки не буде припинено їх агресії проти України й понесено за це відповідальність.

На цьому він наголосив під час свого візиту до Брюсселя, повідомляє пресслужба "ЄС".

"І ми не можемо допустити «детоксикацію» Путіна – коли Путін буде повертатися в нормальне життя, стане «рукопотискаємим». Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію", - сказав Порошенко.

Він також підкреслив, що Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектора розвитку, і не можна допустити, щоб за розмовами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ.

"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться", – зауважив Порошенко.

У цьому контексті він нагадав ситуацію, коли делегацію Росії повернули в ПАРЄ через бездіяльність окремих представників України. "І на сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною-агресором – і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи повернула російській делегації право голосу в Асамблеї, якого вона була позбавлена через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі.

Фото: пресслужба "ЄС"