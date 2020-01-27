Порошенко пропонує євродепутатам ініціювати нову резолюцію до п’ятої річниці "Мінська"
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей запропонував колегам з Європарламенту ініціювати схвалення резолюції на підтримку України. Адже важливо зберегти серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності”, - зазначив Порошенко.
Водночас він наголосив, що поділяє серйозне занепокоєння європейських парламентарів у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента РФ без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права.
“Наголошую, що необхідно продовжити та посилити санкцій проти Москви як інструмент примусу до миру”, - зауважив політик.
Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції посилили.
У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.
Фото: Facebook Петра Порошенка