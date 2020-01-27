Порошенко пропонує євродепутатам ініціювати нову резолюцію до п’ятої річниці "Мінська"

П'ятий Президент України, голова політичної партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей запропонував депутатам із Європарламенту ініціювати схвалення резолюції на підтримку України.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з депутатським активом Групи дружби України в Європейському парламенті. Напередодні п’ятої річниці Мінських домовленостей запропонував колегам з Європарламенту ініціювати схвалення резолюції на підтримку України. Адже важливо зберегти серед пріоритетів ЄП і ЄС питання підтримки боротьби України за відновлення суверенітету і територіальної цілісності”, - зазначив Порошенко.

Водночас він наголосив, що поділяє серйозне занепокоєння європейських парламентарів у зв’язку зі спробами міжнародної реабілітації президента РФ без виконання Москвою її зобов’язань у рамках Мінського процесу, деокупації Донбасу, повернення Криму Україні та відновлення поваги до міжнародного права.

“Наголошую, що необхідно продовжити та посилити санкцій проти Москви як інструмент примусу до миру”, - зауважив політик.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції посилили.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.

Фото: Facebook Петра Порошенка