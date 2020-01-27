Україна не підтримує проєкт нового санкційного механізму ПАРЄ - Тарасюк

Україна негативно оцінює наміри запровадити в Парламентській асамблеї Ради Європи новий механізм накладання санкцій на країни-члени, які порушують свої статутні зобов'язання.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі заявив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Дотичним питанням, яке стосується обох статутних органів Ради Європи, є взаємодія Комітету міністрів і Парламентської асамблеї щодо так званої нової комплементарної процедури. Йдеться про ідею, яка, очевидно, може негативно вплинути на спроможності організації накладати санкції на країни, що порушують свої статутні зобов’язання. Українська делегація негативно ставиться до цієї процедури», - наголосив постпред.

Асамблея 29 січня розглядатиме відповідну резолюцію щодо комплементарної процедури між КМРЄ і ПАРЄ у відповідь на серйозні порушення країнами-членами статутних зобов'язань.