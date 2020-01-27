Росії не вдасться змусити ПАРЄ мовчати про окупацію території України – литовський депутат

Парламентська асамблея Ради Європи завжди триматиме у центрі уваги окупацію Росією територій України і Грузії, порушення Москвою міжнародного права та прав людини.

На цьому у кулуарах ПАРЄ наголосив депутат від Литви Емануеліс Зінгеріс, який виступив одним із ініціаторів оскарження повноважень російської делегації в Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Окупація частин території України триває вже п'ять років; Грузії – 12 років. Я переконаний, що саме винесення оскарження повноважень російської делегації на дебати (на рівні комітетів – ред.), що підтримала Асамблея, це вже дуже важливо. Адже вони (делегація РФ – ред.) думають, що їхнє питання буде замовчуватися. Але це не так. І всі порушення міжнародного права і прав людини в Росії є вкотре у центрі уваги», - прокоментував литовський політик порушення в ПАРЄ питання про оскарження повноважень делегації РФ.

За словами Зінгеріса, нині голова російської делегації Петро Толстой повинен буде на рівні моніторингового комітету чітко пояснювати за усіма пунктами, чому РФ не виконала жодної резолюції ПАРЄ стосовно агресії проти України та порушення міжнародного права і прав людини.

«У ПАРЄ про це вкотре запитають. Думаю, що російська делегація здивована, чому до неї виникають питання. Росії не вдасться змусити делегатів Асамблеї мовчати. ПАРЄ продовжить спостерігати за поведінкою РФ на окупованих територіях, порушенням прав людини, включаючи Крим», - наголосив представник делегації Литви.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок в ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації за двома можливими підставами: змістовною та процедурною.

Підставу оскарження за змістом представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ і здійснила військові агресії та окупації в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Підставу за процедурою оприлюднила депутатка від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. За її словами, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території Півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

Нині ці питання передані до регламентного та моніторингового комітетів, які ухвалять свої рішення щодо повноважень російської делегації за 48 годин.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.