В українській делегації розповіли про “амбітну мету” в ПАРЄ
Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу”, заступниця члена Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
“Перший день січневої сесії ПАРЄ. Попереду багато роботи і, незважаючи на статус новачків, ми готові якісно попрацювати на результат для нашої країни. Credentials (документи, які уповноважують нас представляти Україну в ПАРЄ) вже подані, а отже наша делегація повноцінно розпочала свою роботу в організації. На цій сесії ми у повному складі: 12 основних членів + 12 заступників, а отже це шанс якнайкраще і найповніше презентувати нову делегацію. У цьому прагненні ми всі єдині, а політичні кольори залишаємо для дискусій вдома... Наша амбітна мета – перехід до постмоніторингового діалогу з ПАРЄ. У цьому сенсі важливо показати і конкретні результати «домашньої роботи» щодо боротьби з корупцією в Україні, адже це завжди було одним з головних завдань, які висувалися до нашої країни”, – зазначила Кравчук.
Вона нагадала, що восени 2019 року вітчизняна делегація не поїхали до Страсбурга, щоб показати світові несприйняття Україною повернення Росії до ПАРЄ.
“Репутація організації опинилася під загрозою, адже РФ не виконала жодних зобов’язань, передбачених понад 20-ма резолюціями ПАРЄ, прийнятими за роки агресії. Сьогодні ми тут, щоб зробити наступний крок для захисту інтересів України – об’єднати різних стейкхолдерів довкола цінностей та принципів Організації. Лише спільними зусиллями зможемо повернути довіру та статус ПАРЄ як одного з найпотужніших міжнародних майданчиків”, – підкреслила політик.
Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента — ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.
Окрім того, голову Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція “Слуга народу”) обрали віцепрезидентом ПАРЄ.