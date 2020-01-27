В українській делегації розповіли про “амбітну мету” в ПАРЄ

Постійна делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи делегація має на меті перейти до постмоніторингового діалогу з ПАРЄ.

Про це повідомила заступниця голови фракції “Слуга народу”, заступниця члена Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

“Перший день січневої сесії ПАРЄ. Попереду багато роботи і, незважаючи на статус новачків, ми готові якісно попрацювати на результат для нашої країни. Credentials (документи, які уповноважують нас представляти Україну в ПАРЄ) вже подані, а отже наша делегація повноцінно розпочала свою роботу в організації. На цій сесії ми у повному складі: 12 основних членів + 12 заступників, а отже це шанс якнайкраще і найповніше презентувати нову делегацію. У цьому прагненні ми всі єдині, а політичні кольори залишаємо для дискусій вдома... Наша амбітна мета – перехід до постмоніторингового діалогу з ПАРЄ. У цьому сенсі важливо показати і конкретні результати «домашньої роботи» щодо боротьби з корупцією в Україні, адже це завжди було одним з головних завдань, які висувалися до нашої країни”, – зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що восени 2019 року вітчизняна делегація не поїхали до Страсбурга, щоб показати світові несприйняття Україною повернення Росії до ПАРЄ.

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“Репутація організації опинилася під загрозою, адже РФ не виконала жодних зобов’язань, передбачених понад 20-ма резолюціями ПАРЄ, прийнятими за роки агресії. Сьогодні ми тут, щоб зробити наступний крок для захисту інтересів України – об’єднати різних стейкхолдерів довкола цінностей та принципів Організації. Лише спільними зусиллями зможемо повернути довіру та статус ПАРЄ як одного з найпотужніших міжнародних майданчиків”, – підкреслила політик.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента — ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

Окрім того, голову Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція “Слуга народу”) обрали віцепрезидентом ПАРЄ.