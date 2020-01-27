Українського депутата обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Голову Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка (фракція "Слуги народу") обрано віцепрезидентом ПАРЄ.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу", заступник члена постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук у Facebook.

"Члена української делегації, представника "Слуги народу" Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи", - зазначила Кравчук.

За її словами, двадцять віцепрезидентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до початку наступної сесії.

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"Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях", - підкреслила парламентарій.

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Вона уточнила, що Мережко є доктором юридичних наук, науковцем, фахівцем у галузі міжнародного права. Він очолює Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Мережко має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

Фото: Yevheniya Kravchuk, FB