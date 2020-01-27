Президентом ПАРЄ став бельгійський сенатор
Укрінформ
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента.
Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Дамс очолює в ПАРЄ політичну групу Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE). Саме за квотою цієї групи, згідно із черговістю, наступні два роки ПАРЄ очолюватиме її представник.
Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.