У ПАРЄ попередньо оскаржили повноваження делегації Росії

У Парламентській асамблеї Ради Європи пройшов перший етап процедури, через яку залишається можливість не затвердити повноваження делегації Російської Федерації.

Відповідне голосування було ініційоване у понеділок на початку зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Повноваження делегації РФ були оскаржені за двома можливими підставами: процедурною та змістовною.

Підставу оскарження за змістом представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військову агресію та окупацію в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Підставу за процедурою представила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в окупованому Криму. Це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

Читайте також: Нові делегати Ради у ПАРЄ пройшли тренінг у Страсбурзі

Нині ці питання передані до регламентного та моніторингового комітетів, які ухвалять свої рішення щодо повноважень російської делегації за 48 годин.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко пояснив, що оскаржити повноваження делегації можна за двома підставами: процедурними і змістовними. Відповідна процедура здійснюється вставанням депутатів під час голосування за підтвердження повноважень національних делегацій. Зокрема, для порушення питання про оскарження повноважень російської делегації необхідна, відповідно, підтримка 10 та 30 делегатів.

У разі підтримки цього питання у сесійній залі повноваження делегації автоматично підтверджені не будуть, це питання передається для розгляду до процедурного та моніторингового комітетів ПАРЄ, які матимуть 48 годин для його розгляду.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.