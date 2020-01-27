Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи попередньо заблокували обрання депутата Держдуми РФ Петра Толстого віцепрезидентом Асамблеї за російською квотою.

Із запереченням проти кандидатури Толстого виступила представниця української делегації Марія Мезенцева, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Пан Толстой неодноразово публічно висловлював свої антисемітські погляди. Тому він не гідний бути віцепрезидентом ПАРЄ», - наголосила Мезенцева.

За процедурою, голосування щодо кандидатури Толстого перенесено на другу половину дня понеділка, і воно буде таємним.

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При цьому обрання решти 18 віцепрезидентів Асамблеї пройшло автоматично.