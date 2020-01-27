“Україна – це лінія фронту": експосол Тейлор відповів Помпео

Посол США в Україні у 2006-2009 рр. Вільям Тейлор відреагував розгорнутою публікацією на висловлювання держсекретаря США Майкла Помпео щодо того, чи мають американці перейматися щодо України.

Статтю під заголовком "Так, пане держсекретарю Помпео, американців має хвилювати Україна" опублікувало видання The New York Times.

"Україна захищає себе й Захід від російського наступу. Якщо Україні це вдасться, ми також матимемо успіх. Відносини між США й Україною є ключовими для нашої національної безпеки, і американців має хвилювати Україна", - зауважив дипломат.

Він нагадав, що США й союзники підтримують Україну в цій війні, надаючи зброю, іншу допомогу та проводячи навчання. "Американська оборонна допомога для України має послідовну двосторонню підтримку в Конгресі. Важливість цієї допомоги для України, як і для національної безпеки США, не викликає сумнівів", - наголосив Тейлор.

За його словами, в енергетичному аспекті Кремль намагається обійти Україну та посилити залежність Німеччини і Європи від Росії, витрачаючи мільярди на непотрібний морський газопровід – політичний проєкт без економічного обґрунтування. І ще одним свідченням двосторонньої політичної підтримки України стало затвердження Конгресом санкцій проти компаній, які працювали на завершальній стадії проєкту "Північний потік – 2", підкреслив дипломат.

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Тейлор зауважив, що гібридна війна, яку веде Росія, також має інформаційну складову. Російські тролі та хакери в інтернеті намагаються посилити розбіжності й посіяти розбрат в Україні, Європі, США.

"Вони прагнуть послабити західні союзи, підірвати довіру до демократичних інститутів та налаштувати одних людей проти інших. Ми разом із союзниками по НАТО взаємодіємо з Україною, щоби протистояти цьому злочинному впливу", - зазначив колишній посол.

На його переконання, поки російські війська не вийдуть з України – і з Донбасу, і з Криму – та Москва не визнає, що Україна є незалежною, суверенною державою, інші країни не можуть почуватися в безпеці. "Доки Росія не підтвердить свою прихильність нинішньому міжнародному порядку, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту", - наголосив американський дипломат.

Він акцентував, що атака Росії на Україну та Захід – це напад на демократію.

"Підтримувати Україну означає підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який давав змогу найбільшим державам Європи уникати війни протягом семи десятиліть. Це означає підтримку демократії, а не самодержавства. Це означає підтримку свободи, а не її відсутності", - зауважив колишній посол.

За його словами, більшість американців підтримують цю позицію.

Як повідомлялося, минулого тижня в США виник скандал після інтерв'ю держсекретаря США Майкла Помпео радіо NPR. За словами журналістки, яка спілкувалася з главою Держдепу, він розлютився через запитання про Україну та експосла Марі Йованович, перервав інтерв'ю, а потім в іншому приміщенні перейшов на підвищений тон. За словами ведучої, Помпео її тоді запитав: "Ви думаєте, що американців хвилює Україна?"

Згодом Помпео виступив із заявою, у якій розкритикував американську журналістку.