“Україна – це лінія фронту": експосол Тейлор відповів Помпео
Статтю під заголовком "Так, пане держсекретарю Помпео, американців має хвилювати Україна" опублікувало видання The New York Times.
"Україна захищає себе й Захід від російського наступу. Якщо Україні це вдасться, ми також матимемо успіх. Відносини між США й Україною є ключовими для нашої національної безпеки, і американців має хвилювати Україна", - зауважив дипломат.
Він нагадав, що США й союзники підтримують Україну в цій війні, надаючи зброю, іншу допомогу та проводячи навчання. "Американська оборонна допомога для України має послідовну двосторонню підтримку в Конгресі. Важливість цієї допомоги для України, як і для національної безпеки США, не викликає сумнівів", - наголосив Тейлор.
За його словами, в енергетичному аспекті Кремль намагається обійти Україну та посилити залежність Німеччини і Європи від Росії, витрачаючи мільярди на непотрібний морський газопровід – політичний проєкт без економічного обґрунтування. І ще одним свідченням двосторонньої політичної підтримки України стало затвердження Конгресом санкцій проти компаній, які працювали на завершальній стадії проєкту "Північний потік – 2", підкреслив дипломат.
Тейлор зауважив, що гібридна війна, яку веде Росія, також має інформаційну складову. Російські тролі та хакери в інтернеті намагаються посилити розбіжності й посіяти розбрат в Україні, Європі, США.
"Вони прагнуть послабити західні союзи, підірвати довіру до демократичних інститутів та налаштувати одних людей проти інших. Ми разом із союзниками по НАТО взаємодіємо з Україною, щоби протистояти цьому злочинному впливу", - зазначив колишній посол.
На його переконання, поки російські війська не вийдуть з України – і з Донбасу, і з Криму – та Москва не визнає, що Україна є незалежною, суверенною державою, інші країни не можуть почуватися в безпеці. "Доки Росія не підтвердить свою прихильність нинішньому міжнародному порядку, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту", - наголосив американський дипломат.
Він акцентував, що атака Росії на Україну та Захід – це напад на демократію.
"Підтримувати Україну означає підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який давав змогу найбільшим державам Європи уникати війни протягом семи десятиліть. Це означає підтримку демократії, а не самодержавства. Це означає підтримку свободи, а не її відсутності", - зауважив колишній посол.
За його словами, більшість американців підтримують цю позицію.
Як повідомлялося, минулого тижня в США виник скандал після інтерв'ю держсекретаря США Майкла Помпео радіо NPR. За словами журналістки, яка спілкувалася з главою Держдепу, він розлютився через запитання про Україну та експосла Марі Йованович, перервав інтерв'ю, а потім в іншому приміщенні перейшов на підвищений тон. За словами ведучої, Помпео її тоді запитав: "Ви думаєте, що американців хвилює Україна?"
Згодом Помпео виступив із заявою, у якій розкритикував американську журналістку.