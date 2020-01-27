Ядерна програма з Іраном: спільна комісія домовилась про зустріч у лютому

Сторони-учасниці Спільного всеосяжного плану дій навколо ядерної програми Ірану (СВПД, англ. -JCPOA) погодилися приділити більше часу консультаціям щодо врегулювання суперечок в рамках цієї угоди, наступна зустріч Спільної комісії експертів відбудеться у лютому.

Про це у понеділок під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виходячи із складності питань, сторонам потрібно більше часу для врегулювання суперечок. Спільна комісія переглядатиме цей процес у міру його розвитку, її наступна зустріч відбудеться у лютому. Але до того, як надійдуть подальші запитання, хочу послатися на додаток №4 СВПД, за яким робота Спільної Комісії є конфіденційною. Тож ми не зможемо розкрити будь-які оперативні заходи її діяльності або надати суттєві деталі щодо цих дискусій», - зауважив речник Єврокомісії.

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Як вже повідомлялося, 14 січня міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії направили високому представнику ЄС офіційний лист із запитом на активацію передбаченого "ядерною угодою" механізму врегулювання суперечок, який передбачає розгляд виконання Іраном власних зобов’язань в рамках СВПД на засіданні Спільної комісії з врегулювання.

Учасники СВПД погодилися розпочати консультації експертного рівня для пошуку шляхів вирішення суперечностей в імплементації цього документа.

Як зазначив з цього приводу високий представник ЄС Жозеп Боррель, європейські учасники «ядерної угоди» розглядають СВПД як основу міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження та регіональної стабільності і докладають дипломатичні зусилля для її збереження.