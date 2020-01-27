У НАТО вшанували пам'ять жертв Голокосту

У штаб-квартирі НАТО в рамках Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту відбулися заходи з вшанування загиблих внаслідок цього жахливого злочину.

Інформація про це оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Голокост був злочином проти усього людства. Йшлося про знищенні "інших", - усього, що робить нас іншими, що робить нас унікальними, усього, що робить нас людьми", - зауважив з цього приводу заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Він нагадав, що після Другої світової війни вільні держави світу обрали новий шлях, оснований на універсальних цінностях, що викладені в Хартії ООН. Серед них – право на життя, на свободу віросповідання, на свободу, як таку.

"Організація НАТО була створена, щоб утримати такі цінності та захистити народи Європи та Північної Америки від тиранії, що спричинила Голокост, - і ми маємо завжди про це пам’ятати. Ми маємо постійно залишатися пильними та готовими до дії. Через 75 років після Голокосту антисемітизм все ще існує. Для нас це є неприйнятним", - додав представник Альянсу.

Фото: NATO