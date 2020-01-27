Президент Євроради скликає спеціальний саміт ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель скликає спеціальний саміт ЄС для обговорення фінансової перспективи на 2021-2027 роки.

Текст листа-запрошенні оприлюднений на сайті Європейської ради.

«Я вирішив скликати спеціальну зустріч Європейської ради, яка розпочнеться 20 лютого 2020 року. Настав час досягти згоди на нашому рівні навколо Багаторічної фінансової перспективи. Будь-яке відтермінування цього питання може створити серйозні практичні та політичні проблеми, зірвати продовження поточних програм і політичних напрямків та початок нових», - йдеться у запрошенні.

Президент Європейської ради підкреслив, що повною мірою усвідомлює – переговори навколо Багаторічної фінансової перспективи є найскладнішими з тих, з якими стикаються країни ЄС. Водночас він висловив упевненість, що європейським лідерам стане здорового глузду та почуття відповідальності для прийняття цієї угоди, що піде на користь усім європейцям.

«Для того щоб цього досягти, всі сторони мусять продемонструвати дух компромісу. Розраховую на вашу підтримку у цьому сенсі. Протягом наступних днів я проведу консультації з вами до представлення пропозицій для зустрічі у лютому», - додав Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, Європарламент і попередній склад Європейської ради під фінським головуванням не змогли досягти згоди навколо багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки, в результаті чого переговори щодо цього документа були «заморожені» у грудні минулого року. Тоді Європейська рада пропонувала загальний рівень довгострокового бюджету ЄС в обсязі 1,087 мільярда євро (1,07% від ВНП ЄС). При цьому Єврокомісія представила пропозицію у 1,11% від ВНП (Багаторічна фінансова перспектива ЄС на 2014-2020 роки передбачала 1,16% від ВНП).

Як зауважили офіційні представники Єврокомісії та Європарламенту, запропоноване Європейською радою скорочення бюджетних витрат може позначитися на здатності ЄС виконувати свої фінансові зобов’язання, зокрема в межах Спільної сільськогосподарської політики, освітніх програм, а також «Зеленої угоди» ЄС, яка передбачає значні інвестиції у дослідження й технологій для переходу Європи до екологічно нейтральної економіки у майбутньому.