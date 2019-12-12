Пріоритетом саміту ЄС у Брюсселі є кліматичні зміни та бюджет – президент Євроради

Пріоритетом на зустрічі глав держав та урядів країн ЄС є обговорення кліматичних змін та заходів боротьби з ними.

Про це у Брюсселі перед початком європейського саміту заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Укрінформ.

«Сподіваюся, що сьогодні по обіді ми матимемо погоджене рішення щодо кліматичної нейтральності. Це дуже важливе завдання та сигнал для майбутнього Європи. Це означатиме, що ми маємо вкладати масивні інвестиції в дослідження та інновації заради майбутнього Європи. Ми маємо дуже важливі рішення (пропозиції Єврокомісії щодо "Зеленої угоди" ЄС – ред.). Сподіваюся, ми зможемо досягти згоди навколо них під час цього саміту», - сказав президент Європейської Ради.

Читайте також: Екоактивісти штурмували Єврораду у Брюсселі перед самітом ЄС

За його словами, інша важлива тема саміту – це формування бюджету Євросоюзу. Це питання напередодні обговорювалося під час двосторонніх зустрічей керівника Європейської ради з лідерами країн-членів ЄС.

“Ми маємо визначити рівень амбіцій навколо бюджету (ЄС), знайти баланс між “класичними” напрямками політики, такими як регіональний розвиток або сільське господарство, і новими напрямками, такими як міграція, кліматичні зміни, інновації. Ми маємо провести дискусію щодо наших власних ресурсів та зважити на всі можливі варіанти”, - додав Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, очікується, що під час саміту лідери країн ЄС ухвалять рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії на наступні 6 місяців.