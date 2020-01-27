Кількість хворих на коронавірус у США зросла до п’яти

У чотирьох американських штатах зафіксували вже п’ять випадків зараження новим коронавірусом, який поширився з Китаю.

Про це повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань США.

“Нові випадки (захворювання на коронавірус – ред.) були виявлені у дедалі більшій кількості країн, включаючи США, де станом на 26 січня 2020 року у чотирьох штатах (Аризона, Каліфорнія, Іллінойс та Вашингтон) було підтверджено 5 (хворих – ред.) туристів з Ухань”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус було підтверджено у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також у США та Франції.

Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб.

Фото: Xinhua