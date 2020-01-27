Від коронавірусу в Китаї померли вже 80 осіб - ЗМІ

За минулу добу кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла більш ніж на 700 осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я КНР.

"Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб... Загалом за добу захворіло понад 700 людей, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що влада КНР розширює заходи боротьби з поширенням нової небезпечної пневмонії, яку викликає коронавірус. Від 26 січня заборонено торгівлю дикими тваринами, на всі тваринницькі ферми накладено карантин. Крім того, призупинили роботу парки розваг "Діснейленд" у Шанхаї та Гонконгу.

Загалом, зазначає DW, фактично перебувають під карантином понад 56 млн осіб у 18 містах.

Як повідомлялося, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус вирушив до Китаю, де планує обговорити з владою та експертами в галузі охорони здоров'я заходи боротьби з поширенням коронавірусу.

Фото: Сіньхуа