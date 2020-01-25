В Австралії теж зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Про це заявила міністр охорони здоров’я провінції Вікторія Джені Мікакос, пише Xinhua.
“Можу сказати, що цей чоловік протягом минулих двох тижнів до появи симптомів перебував у місті Ухань”, - сказала Мікакос.
Наразі хворий перебуває у стабільному стані.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 26 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Непалі, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
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