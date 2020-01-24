У Франції зафіксували два випадки зараження коронавірусом

У Франції у п'ятницю зафіксували два випадки зараження коронавірусом (nCoV).

Про це повідомляє AFP, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Два випадки коронавірусу, вперше в Європі, було підтверджено у Франції", - йдеться у повідомленні.

Видання 20 minutes уточнює, що йдеться про Париж і Бордо.

Міністерство Європи та закордонних справ Франції мобілізувало Кризовий центр для координації та підтримки французьких громадян за кордоном в умовах загрози вірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом у Китаї, померли вже 26 осіб.

Зареєстровано майже 900 випадків захворювання, викликаних новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США і Франції.

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Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

Фото: Xinhua