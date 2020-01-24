У Франції зафіксували два випадки зараження коронавірусом
Про це повідомляє AFP, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Два випадки коронавірусу, вперше в Європі, було підтверджено у Франції", - йдеться у повідомленні.
Видання 20 minutes уточнює, що йдеться про Париж і Бордо.
Міністерство Європи та закордонних справ Франції мобілізувало Кризовий центр для координації та підтримки французьких громадян за кордоном в умовах загрози вірусу.
Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом у Китаї, померли вже 26 осіб.
Зареєстровано майже 900 випадків захворювання, викликаних новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США і Франції.
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.
Фото: Xinhua