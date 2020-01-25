У Непалі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє The Economic Times.
"У Непалі у п'ятницю підтвердили перший випадок смертельного коронавірусу, яким заразився непальський студент, котрий нещодавно повернувся з китайського міста Ухань", - йдеться у повідомленні.
31-річний чоловік, який навчається в Ухані, повернувся з Китаю 5 січня. Він скаржився на проблеми з диханням, його шпиталізували 13 січня. Щойно стан його здоров’я покращився, через п'ять днів його виписали з лікарні.
У лікарні взяли зразки мазків горла та зразки крові пацієнта та відправили їх у лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я у Гонконзі, де було підтверджено, що це коронавірус.
Це перший підтверджений випадок зараження смертельним вірусом в Непалі.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 26 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
Фото: Xinhua