У Непалі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Уряд Непалу повідомив про підтверджений випадок захворювання на новий смертельний коронавірус на території країни.

Про це повідомляє The Economic Times.

"У Непалі у п'ятницю підтвердили перший випадок смертельного коронавірусу, яким заразився непальський студент, котрий нещодавно повернувся з китайського міста Ухань", - йдеться у повідомленні.

31-річний чоловік, який навчається в Ухані, повернувся з Китаю 5 січня. Він скаржився на проблеми з диханням, його шпиталізували 13 січня. Щойно стан його здоров’я покращився, через п'ять днів його виписали з лікарні.

Читайте також: У Франції зафіксували два випадки зараження коронавірусом

У лікарні взяли зразки мазків горла та зразки крові пацієнта та відправили їх у лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я у Гонконзі, де було підтверджено, що це коронавірус.

Це перший підтверджений випадок зараження смертельним вірусом в Непалі.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Читайте також: У США підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 26 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua