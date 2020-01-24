Ірландія видасть Британії водія вантажівки з 39 трупами

Ірландський суд дозволив екстрадувати до Британії обвинуваченого у причетності до загибелі 39 мігрантів водія вантажівки Імона Гаррісона.

Про це повідомляє ВВС.

«Верховний суд у Дубліні постановив, що ніщо не може зупинити видачу водія вантажівки з округу Даун до Великої Британії з Ірландії», - йдеться у повідомленні.

Таке рішення суддя Високого суду Ірландії Дональд Бінчі прийняв у п'ятницю. Він був готовий видати ордер на екстрадицію відразу після засідання в п'ятницю, проте погодився на прохання захисту про апеляцію.

Суд повернеться до справи 4 лютого, до цього часу Гаррісон перебуватиме під вартою.

Як повідомлялося, 23 жовтня 2019 року поліцейські з Ессекса виявили в місті Грейс вантажівку з 39 тілами мігрантів із Вʼєтнаму. У цій справі було затримано п'ятьох осіб, в тому числі водій вантажівки.

Фото: Getty Images