Шпигунський скандал у Болгарії: двох дипломатів РФ оголосять персонами нон грата

Двоє російських дипломатів, яких у Болгарії запідозрили у шпигунській діяльності, будуть оголошені персонами нон грата.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на міністра закордонних справ Болгарії Екатерину Захарьєву.

"Захарьєва заявила, що у п'ятницю до міністерства буде викликаний "на килим" російський посол, а двоє дипломатів будуть оголошені персонами нон грата", - йдеться у повідомленні.

Раніше генпрокуратура Болгарії виявила двох росіян із дипломатичним імунітетом, які займалися шпигунством в країні на користь Москви.

Як повідомлялося, вчора Генеральна прокуратура Болгарії оголосила підозру трьом росіянам за спробу вбивства власника заводу з виготовлення зброї Еміліана Гебрева та ще двох людей.